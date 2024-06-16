Timsah evsiz kadını yedi

41 yaşındaki Sabrina Peckham isimli evsiz bir kadın, geçtiğimiz Eylül ayında Clearwater eyaletinin yaklaşık altı kilometre uzağında bir timsahın saldırısına uğradı. Timsah kadının vücudunun bir kısmını yedi.

“TİMSAHIN AĞZINDA BİR CESET OLDUĞUNU FARK ETTİM”

Saldırı anında yoldan geçen bir vatandaş durumu yetkililere haber verdi. Yaşanan olay sonrası vatandaş, “Ağzında bir ceset olduğunu fark ettim. Bunu görünce hemen itfaiyeye koştum” ifadelerini kullandı.

TİMSAH KADININ VÜCUDUNUN BİR KISMINI YEMİŞ

Polisler evsiz kadını yiyen timsahı vurarak kadının vücut kısımlarını midesinden kesti. TMZ'ye göre timsahın gövdenin tamamını yiyip bitirdiği ortaya çıktı.

Yaşanan dehşet olayın ardından timsahın fotoğrafları yayınlandı. Paylaşılan fotoğrafta sorumlu yaban hayatı koruma komisyonundan yetkililerin sürüngenin etrafında durduğu görülüyor. Midesi ise gözle görülür şekilde şişmiş.

Timsah’ın Peckham'a neden saldırdığı hala bilinmiyor. Kadın kanalın yakınında bir çadırda yaşıyordu. Fakat Peckham'ın sürüngen tarafından saldırıya uğramadan önce suda olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Öte yandan timsahın kamplarında olduğuna dair de hiçbir ize rastlanmadı.

Bir park korucusu raporuna göre kanalın (“McKay Creek”) timsahlar tarafından iki göl arasında hareket etmek için kullanıldığı iddia ediliyor.

“PECKHAM'IN KIZI SOSYAL MEDYA HESABINDAN OLAYLA İLGİLİ YAS TUTTU”

Annesiyle çok daha uzun yıllar geçirebilmeyi umduğunu söyleyen kızı,“Ne yazık ki Tanrı, kalplerimiz hazır olmadan önce onları eve çağırdı. Kimse bu şekilde ölmeyi hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bir hafta önce Endonezya'da benzer bir vaka yaşanmıştı. Beş metrelik bir piton 51 yaşındaki bir kadını yemişti. Ailesi tarafından kayıp olarak aranan kadın, daha sonra bir arama ekibinin şişmiş yılanı keşfetmesiyle bulundu. Ekipler yılanın karnını kestiklerinde tüyler ürpertici bir olaya rastladı. Piton, kadını kıyafetleri dahil tamamen yutmuştu.