Tıp fakültesi öğrencileri arasındaki bu ünlüyü tanıdınız mı

Editör: Bengü Zorlu

Cüneyt Arkın'ın İstanbul Tıp Fakültesi’nde okul arkadaşlarıyla çekilen fotoğraf karesi 1958 yılına ait. Arkın’ın hayranlarını ve sevenlerini duygulandıran bu görsel beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Usta sanatçının geçtiğimiz yaz evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesi, sevenlerini derinden yaralamıştı.

Meşhur olmadan önceki adı ile Dr. Fahrettin Cüreklibatur'un vefatı, fakültedeki meslektaşları arasında da büyük üzüntüye yol açmıştı.

300'den fazla filmde boy gösteren usta oyuncu, vefatının ardından geriye rol aldığı yüzlerce kült filmle adeta sevenlerine paha biçilemez bir miras bıraktı.

Arkın’ın dublör kullanmadan çektiği sahneler için sirklerde eğitim alacak kadar aktörlüğü çok büyük titizlikle yaptığı, bu sahnelerdeki tehlikeli düşmeler nedeniyle de omurgasında meydana gelen kırıkların, yıllar sonra sağlık sorunlarına dahi yol açtığı öğrenildi.

Arkın, vefatından önce ara sıra doktorluğu öğrendiği fakülteye, sağlık kontrolleri için gidiyordu.