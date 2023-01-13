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  • Cüneyt Arkın'ın bıraktığı vasiyetname kriz yarattı! İlk eşinden olan kızı itiraz etti 

Cüneyt Arkın'ın bıraktığı vasiyetname kriz yarattı! İlk eşinden olan kızı itiraz etti 

Cüneyt Arkın’ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname krize yol açtı. Arkın, Levent’teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bırakınca, ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyete itiraz etti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:14
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Cüneyt Arkın'ın mirası krize neden oldu! Kızı itiraz etti

Cüneyt Arkın'ın bıraktığı vasiyetname kriz yarattı! İlk eşinden olan kızı itiraz etti 
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın geçtiğimiz yıl haziran ayında 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra usta oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı. Arkın'ın vasiyeti sonrası aile arasında miras kavgası başladı. Arkın'ın Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyetnameye itiraz etti. 

Kalp durması sonucu hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın ailesi miras yüzünden gerildi. Cüneyt Arkın'ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı.

Günaydın'ın haberine göre, Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnamede Beşiktaş Levent'teki gayrimenkul eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı.

Arkın, Levent'teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bırakınca, ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyete itiraz etti.

BABASIYLA GÖRÜŞMÜYORDU

Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı. Birçok kişinin bilmediği Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemişti.


 

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