TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Medyascope'ta yayımlanan Oyunuzu İsteyenler Anlatıyor programına katıldı.

Seçim sürecine ilişkin konuşan Baş, ‘hayalini’ de açıkladı. "Hesaplaşmanın bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum" diyen Baş, şu ifadeleri kullandı:

“TRT YARGI DİYE BİR KANAL OLUŞTURALIM, BÜTÜN YARGILAMA SÜREÇLERİ ŞEFFAF BİÇİMDE VERİLSİN”

"Buradan geri adım atamayız. Bunu da açık söylüyorum; AKP işlediği suçların farkında. Bizim bu cümlemizi şöyle kullanıyorlar; sanki Türkiye İşçi Partisi, AKP'ye çeşitli zamanlarda oy vermiş herkesi suçlu görüyormuş gibi. Asla böyle bir şey yok. Ben tam tersini düşünüyorum. AKP'nin tepesine çöreklenmiş küçük bir suçlular grubu var. Bunlar o diğer insanları suçlarına ortak ederek o ilişkiler ağı içinde tutarak iktidarlığını sürdürebileceklerini düşünüyorlar ve insanları korkutarak baskıyla, eğer biz gidersek siz de yargılanacaksınız, siz de hesap verceksiniz. Hiç suç işlememiş yurttaşlarımızın hiçbir kaygıya kapılmasına gerek yok. Suçlularsa korksunlar. Ve şunu da söyledik; hayalimi söylüyorum. Diyorum ki TRT'de TRT Yargı diye bir kanal oluşturalım. Bütün bu yargılama süreçlerini açık şeffaf biçimde versin, çıksın savunmasını yapsın. Ben defalarca yargılandım, çeşitli szölerim ve eylemlerim nedeniyle. Hiçbir zaman da mahkemeye çıkıp ben o sözü söylemedim, ben o eylemi yapmadım demedim. Bütün dava dosyaları ortada ve aklandım. Beraat ettim hepsinden bugüne kadar. Bu arakadaşlara da bu şansı vereceğiz. Vatandaş bunların suçlu olduğunu düşünüyor. uluslararası hukuk standartlarında, şeffaf bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Halkımızda TRT'de yargıda bunları izleyecek. Halkımızda karar verecek, mahkemelerde karar verecek. "