Muhalefetten Muharrem İnce'ye bir çağrı daha. Bu kez Erkan Baş seslendi

TİP lideri Erkan Baş, sosyal medya hesabından Muharrem İnce'ye çağrı yaptı. Baş, "Kaybetmek istiyorsanız da Kemal Bey'e değil, Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin" dedi.

Muhalefetten Muharrem İnce'ye bir çağrı daha. Bu kez Erkan Baş seslendi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yayınladığı videolu mesajda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye çağrıda bulundu. Baş, "Bu ülkenin gençleri güneşe hasret. Tarihe güneşli günlerin gölgesi olarak geçmeyin” diye seslendi.

İktidarın yerine daha çok muhalefeti hedef almasıyla gündeme gelen Muharrem İnce’ye TİP lideri Erkan Baş’tan çağrı geldi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybetmek istiyorsanız da Kemal Bey'e değil, Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin" dedi.

“BU İŞİ İLK TURDA BİTİRELİM”

"Bu ülkenin gençlerine 14 gün daha bu karanlığı yaşatmanın kimsenin hakkı yok. Hem de kişisel davası uğruna hiç yok. Bunu yapmayın. Gelin, yurttaşlara, seçmenlere samimi, içten bir çağrı yapın. Ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin. Kılıçdaroğlu'na destek isteyin. Bu işi ilk turda bitirelim. Bu zaferde sizin de katkınız olsun" diyen Baş, şunları söyledi:

“BUGÜN DURUM ÇOK FARKLI”

"Sayın Muharrem İnce. Halkımızı, ülkemizin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Türkiye sizin de çok iyi bildiğiniz gibi tarihi bir seçime gidiyor. Bu iktidar, Cumhuriyet'in ilerici kazanımlarının, üniversitelerimizin, yargının üzerine bir kabus gibi çöktü. Gençleri okulsuz, okulları bilimsiz bıraktı. İnsanımızı işsiz, tarlaları ekinsiz bıraktı. Ama şimdi kara bulutlar dağılıyor. Gençlerin heyecanını görüyoruz, kadınların heyecanını görüyoruz. Bu tek adam rejiminden kurtulmak için umudumuz her geçen gün umudumuz daha da artıyor. Sayın Muharrem İnce, sizinle hiçbir tanışıklığımız yok, hiç görüşmedik. Dolayısıyla kişisel bir münkaşamız da hiç olmadı. Bu nedenle rahat ve açık konuşacağım. 2018 seçimlerinde büyük bir ilgi yarattığınıza inanıyor, ona güveniyorsunuz. Ama bugün durum çok farklı.”

“ÜLKEMİZİN KURTULUŞU HEPİMİZDEN ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?”

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı 1. turda yenebilecek bir adayımız var. Benim, ülkenin dört bir yanında sokakta gördüğüm bu aday Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün sokakta gördüğüm TİP'e oy vereceğini söyleyen yüz binlerce kişi 5 yıl önce size oy vermişti. Size onlar adına, TİP seçmenleri adına seslenmek istiyorum. Milyonlarca yurttaşımız heyecanla dolup taşıyor. Size naçizane bir tavsiyem, bir çağrım var. Ülkemizin kurtuluşu hepimizden daha önemli değil mi? Bugün milyonların hayali, sizin hayalinizden çok daha değerli, çok daha önemli değil mi? Bunu lütfen unutmayın. Halkın endişesi olmayın. Bu ülkenin gençleri güneşe hasret. Tarihe güneşli günlerin gölgesi olarak geçmeyin. Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybetmek istiyorsanız da Kemal Bey'e değil, Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin.”

“14 GÜN DEĞİL 14 DAKİKAYA BİLE SABRIMIZ KALMADI”

Bu sizin en önemli seçiminiz. Sizin yüzünüzden Türkiye'yi 14 gün daha bile Tayyip Erdoğan yönetmesin. 14 güne değil, 14 dakikaya bile sabrımız kalmadı. Ama bu ülkenin gençlerine 14 gün daha bu karanlığı yaşatmanın kimsenin hakkı yok. Hem de kişisel davası uğruna hiç yok. Bunu yapmayın. Gelin, yurttaşlara, seçmenlere samimi, içten bir çağrı yapın. Ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin. Kılıçdaroğlu'na destek isteyin. Bu işi ilk turda bitirelim. Bu zaferde sizin de katkınız olsun. İlk turda bitirelim."

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