Tıp öğrenci milyoner yarışmasına damga vurdu. 'Şov yapıyorsun'

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Diyarbakırlı tıp öğrencisi İsa Tarim kendisi ve ailesi hakkında anlattıklarıyla stüdyoyu gülmekten kırdı geçirdi.

İsa Tarim 500 bin TL'lik soruya kadar yükselerek geceye damga vururken, Kenan İmirzalıoğlu övgüyle bahsederek, "Şov yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Diyarbakırlı tıp öğrencisi sempatik tavırlarıyla gecenin ismi oldu.

ANLATTIKLARIYLA KIRDI GEÇİRDİ

Diyarbakırlı, tıp fakültesi öğrencisi İsa Tarim kendisi ve ailesi hakkında anlattıklarıyla kırdı geçirdi.

İMİRZALIOĞLU'NDAN TARİM'E ÖVGÜ

Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacı İsa Tarim'e övgü: "Şov yapıyorsun."

İsa Tarim 500 bin TL değerindeki soruda çekilse de yarışmaya damgasını vurdu.