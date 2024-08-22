Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi

İktidara yakın medya tarafından sürekli ‘harika çocuk’ diyerek pazarlanan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan’ın, Kim Milyoner olmak ister programında Teknofestçi olmasına rağmen Apron’u bilememesi, Ak Gençlik olmasına rağmen ise Osmanlı sorusunda elenmesi tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Mehmet Ensar Çalışan isimli yarışmacının 16 yaşında olmasına rağmen şirket sahibi olması bir süredir sosyal medya platformlarında, iktidar yanlısı medya tarafından harika çocuk diye pazarlanmasına neden olmuştu.

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16 yaşında olmasına rağmen şirket sahibi olması yönünün pazarlanması, yaşına rağmen kendisine ait bir Teknoloji şirketinin olması ve altın çocuk sıfatı ile sürekli köpürtülen Çalışan’ın, AK Gençlik üyesi olduğu, Cumhurbaşkanı’ndan Soylu’ya, bakanlarından Selçuk Bayraktar’a kadar herkesle fotoğrafı olduğu sosyal medyada ortaya çıktı.

TEKNOFESTÇİ AMA APRON’U BİLEMEDİ

Çalışan’ın Teknofest festivallerine katıldığı, Soylu, Varank ve Selçuk Bayraktar ile fotoğraflarının olduğu sosyal medyada paylaşılırken, yarışmada kendisine sorulan Apron sorusunu bilememesi alay konusu oldu.

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AK GENÇLİK AMA OSMANLI SORUSUNDA ELENDİ

16 yaşındaki Çalışan’ın program girişinde kendisini geçen sene Türkiye’nin en genç girişimcilerinden birisi olduğunu söylediği, kendisine ait teknoloji şirketinin olduğunu ifade ettiği görüldü. AKP’li üst düzey isimler ile boy boy fotoğrafları olan, kendisine sosyal medyada AK Gençlik denilen Mehmet Ensar Çalışan’ın 5. soru olan “Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?” sorusunda elenmesi de dalga konusu oldu.

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İŞTE GÜNDEM OLAN O FOTOĞRAFLAR:

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