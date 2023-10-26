Tır alev topuna döndü

Yangın, Belen ilçesine bağlı Topboğazı mevkinde meydana geldi.
Topboğazı mevkinde ilerleyen 31 AYT 12 plakalı tır da, yangın çıktı.
Tır sürücüsünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'da bir tırda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Belen ilçesine bağlı Topboğazı mevkinde meydana geldi.
Topboğazı mevkinde ilerleyen 31 AYT 12 plakalı tır da, yangın çıktı.
Tır sürücüsünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alındı.