TIR dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan TIR dereye uçtu. Kaza TIR hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

TIR dereye yuvarlandı: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, Azerbaycan uyruklu Elman Yağubov yönetimindeki LU693 EE plakalı laminant yüklü tır, Şiran-İkisu karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Tersun dağı zirvesini aştıktan sonra Torul istikametine ilerleyen tır, Kocadal köyü Genek Mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre mesafeden dereye yuvarlandı.

77.jpg

Kazada hurdaya dönen tırın kasasındaki laminantlar çevreye dağılırken, sürücü Yağubov hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yağubov, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yandaş yazar Fatih Çekirge Atina'da cüzdanını düşürdü. Yelkenlisi ile Pire Limanı'na yanaştığında gelen telefonla şok yaşadı Güncel
Yandaş yazar Fatih Çekirge Atina'da cüzdanını düşürdü. Yelkenlisi ile Pire Limanı'na yanaştığında gelen telefonla şok yaşadı
Atlarına binip oy kullanmaya gittiler Güncel
Atlarına binip oy kullanmaya gittiler
Oy verme işlemi 2 saatte bitti. Katılım oranı yüzde 100 Güncel
Oy verme işlemi 2 saatte bitti. Katılım oranı yüzde 100
Sindirimi en kolay besinler hangileri Sağlık
Sindirimi en kolay besinler hangileri
Dirsek kararmalarına doğal çözümler Sağlık
Dirsek kararmalarına doğal çözümler
Hangi besinler kaşıntıyı önler Şifalı Bitkiler
Hangi besinler kaşıntıyı önler
Isırgan Otu zayıflatır mı Şifalı Bitkiler
Isırgan Otu zayıflatır mı