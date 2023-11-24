TIR dorsesinde 36 kaçak göçmen yakalandı

Romanya plakalı limon yüklü bir TIR’ın dorsesine binen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçak göçmen, havasız kalınca jandarmaya arayarak yardım istedi. Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, jandarma tarafından durdurularak aranmaya alındı. Aramada dorsede Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı. Havasız kaldıkları için bitkin düşen kaçak göçmenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Göçmenlerin hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlenirken, gözaltına alınan TIR şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.