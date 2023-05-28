TIR, hafif ticari araca çarptı: 1'i bebek, 2'si çocuk 6 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı hafif ticari araçtaki 1'i bebek, 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

TIR, hafif ticari araca çarptı: 1'i bebek, 2'si çocuk 6 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Eskikaracakaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fadıl Elmacıoğlu (45) yönetimindeki 31 AAG 766 plakalı TIR, dönüş yapmak isteyen Yakup Korucu'nun (36) kullandığı 26 B 4136 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen hafif ticari araçtaki 11 aylık Barış B., Elif K. (11), Damla Y. (12), Sevgi Bayoğlu (37), Gülfer Korucu (71) ile sürücü Korucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma da başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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