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TIR İETT otobüsünü ve yol bakım aracını biçti

Tuzla, TEM Otoyolu Aydınlı Mevkii'nde TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 07:20
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TIR İETT otobüsünü ve yol bakım aracını biçti

TIR İETT otobüsünü ve yol bakım aracını biçti
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DHA'nın haberine göre, kaza, TEM Otoyolu Aydınlı Mevkisi'nde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. 

Ankara istikametine ilerleyen TIR, iddiaya göre arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden İETT otobüsüne ve yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

 

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