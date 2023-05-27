TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'de, TIR ile sebze ve meyve yüklü kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 sürücü öldü, 1'i de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Bingöl-Diyarbakır kara yolu Makber mevkisinde meydana geldi. Ahmet Kaan (25) yönetimindeki sebze ve meyve yüklü 27 ALR 35 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Lami Demirbaş'ın kullandığı 62 AAC 295 plakalı TIR ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kamyonet sürücüsü Ahmet Kaan'ın hayatını kaybettiği belirledi. TIR şoförü Lami Demirbaş ise sıkıştığı yerden çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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