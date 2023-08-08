Tır ile kamyonun kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da kum yüklü kamyon ile mermer yüklü tır'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı

KAYNAK: DHA
Tır ile kamyonun kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kum yüklü kamyon ile mermer blok yüklü TIR'ın çarpıştığı, araçlarında sıkışan şoförler Turgut Akpınar ile Hakan Özcan’ın ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde kum yüklü kamyonun, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit değiştirdiği ve karşı istikametten gelen TIR ile çarpıştığı görüldü.

Çarpışmanın şiddetiyle havaya toz bulutu yükselirken, TIR’ın dorsesinde bulunan mermer bloklar ise yola düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin, araçlarını durdurarak, yaralılara yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.

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