TIR ile taksi çarpıştı. 1'i polis memuru 4 ölü

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Polis memuru ve ailesini taşıyan 04 T 0256 plakalı taksi ile eşya yüklü 71 ACY 330 plakalı TIR çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen takside, sürücüyle birlikte 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuk da kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden ve ismi öğrenilemeyen polis memuru ve ailesinin Ağrı’dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.