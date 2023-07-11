Tır otomobil böyle biçti

İHA’nın haberine göre, kaza Eskişehir-Konya kara yolu Çifteler ilçesi Mandıra kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir tır, kavşakta otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır, otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 1’inin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.