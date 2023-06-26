Tır, otomobili refüje sürükledi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, yanında ilerleyen otomobili fark etmeyen tır sürücüsü, çarptığı aracı refüje kadar sürükledi.

Tır, otomobili refüje sürükledi

Akşam saatlerinde Aşkale karayolları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Mihraç Gürcüoğlu idaresindeki 25 ABK 461 plakalı otomobil sağ şeritten seyir halindeyken, GA 846 CH plakalı tırın sürücüsü Ahmet Subaşı, yanında ilerleyen otomobili fark etmeyerek arkasından çarpıp, yol ortasında bulunan refüje kadar aracı sürükledi.

Bayram tatili dolayısıyla yoğun olan trafikte bir de kaza olunca araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen ilçe trafik ekipleri bir taraftan kazaya müdahale ederken, bir taraftan da trafik akışını sağlamak için yoğun çaba harcadı.

Kazaya karışan araçlardan tırda hiçbir maddi hasar olmazken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Çekici ile otomobilin olay yerinden kaldırılması sonrası trafik normal seyrine döndü.

İHA

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