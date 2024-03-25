Mudurnu ile Göynük ilçesinin birbirine bağlayan kavşakta meydana gelen kazada alınan bilgiye göre, Sakarya istikametinde seyreden Lokman G. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Makaslayarak tırı durduran Lokman G., facianın kıyısından döndü. Meydana gelen kazayı fark eden vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerince bölgede trafik akışı güvenli şekilde sağlandı.
Çekici yardımıyla tır, bulunduğu yerden çıkarıldı.