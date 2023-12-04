TIR şoförünü TIR öldürdü

Edirne’de TIR sırasını sollayan meslektaşı ile tartıştığı sırada başka bir TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybeden Raim Abasıyanık’ın (43) korku dolu anları görgü tanıkları tarafından anlatıldı.

KAYNAK: İHA
TIR şoförünü TIR öldürdü

İHA'nın haberine göre, kaza, Hamzabeyli Sınır Kapısı’na gitmek üzere TIR kuyruğunda bekleyen Raim Abasıyanık’ın, sırada beklemek istemeyen ve sollamaya çalışan bir TIR sürücüsünü durdurmasıyla başladı.

Abasıyanık, TIR sürücüsü ile tartışırken, karşı yönden gelen Rafet Süleymanoğlu’nun kullandığı 34 ZM 0614 plakalı TIR'ın altında kaldı. Ağır yaralanan Abasıyanık, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Abasıyanık’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Rafet Süleymanoğlu ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazanın gözü önünde yaşandığını söyleyen TIR şoförü İbrahim Keklik, “Vefat eden abimiz sırayı sollamaya giden diğer şoförü uyarıya giderken karşı taraftan gelen diğer TIR'ın çarpışması sonucu hayatını kaybetti. O anı gözümle gördüm, şahit oldum. Birden silah sesi gibi ses duydum, hızlıca koşmaya başladım. Metrelerce sürüklenmiş” dedi.

Sürücülerin 15 kilometrelik TIR kuyruğunda zorlu bekleyişi sağanak yağış altında devam ediyor.

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