Tır sürücüsünün öldüğü kazaya karışan şahıs tutuklandı

Kaza, dün saat 18.20 sıralarında D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolunda park eden H.B. idaresindeki 34 FLD 288 plakalı tıra, seyir halindeki Oğuzhan Acer (36) hakimiyetindeki 59 AB 668 plakalı tır arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 59 AB 668 plakalı tırın kupası koparak yola savrulurken, yaralanan her iki tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğuzhan Acer hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan 34 FLD 288 plakalı tır sürücüsü H.B. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.