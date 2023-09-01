Tır sürücüsünün öldüğü kazaya karışan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Tır sürücüsünün öldüğü kazaya karışan şahıs tutuklandı

Kaza, dün saat 18.20 sıralarında D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolunda park eden H.B. idaresindeki 34 FLD 288 plakalı tıra, seyir halindeki Oğuzhan Acer (36) hakimiyetindeki 59 AB 668 plakalı tır arkadan çarptı.

aw021214-02.jpg

Çarpmanın şiddetiyle 59 AB 668 plakalı tırın kupası koparak yola savrulurken, yaralanan her iki tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğuzhan Acer hayatını kaybetti.

aw021214-04.jpg

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan 34 FLD 288 plakalı tır sürücüsü H.B. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Maaşını alamayan vatandaş valilik önünde ağaca çıktı Güncel
Maaşını alamayan vatandaş valilik önünde ağaca çıktı
1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış için dans ettiler Güncel
1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış için dans ettiler
BM: Yardım ulaşmazsa binlerce çocuk açlıktan ölecek Dünya
BM: Yardım ulaşmazsa binlerce çocuk açlıktan ölecek
Muğla'da kamyonet kasasından 49 sığınmacı çıktı Güncel
Muğla'da kamyonet kasasından 49 sığınmacı çıktı
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Güncel
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Uçak kapısına çağrılıp bekletildi nedenini sorunca tehdit edildi Yaşam
Uçak kapısına çağrılıp bekletildi nedenini sorunca tehdit edildi
Serenay sarıkaya saçlarını kapattı göbeğini açtı Magazin
Serenay sarıkaya saçlarını kapattı göbeğini açtı