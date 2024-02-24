Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ali İhsan Mete'nin hakimiyetindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy mevkisinde aynı yönde giden Gökhan Gedik idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Süleyman Çağatay Çoktutal'ın yönetimindeki otomobil de önündeki kazaya karışan otomobile çarptı.
Olayın ihbar edilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Bayrak olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüleri ile diğer araçtaki yolcu Eda Çoktutal yaralandı.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali İhsan Mete'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.