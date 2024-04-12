Tır yana devrildi. 1 kişi yaralandı

Şırnak'ta bulunan Cizre-Nusaybin Karayolunda kamyonet yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Cizre-Nusaybin Karayolunun 6'ıncı kilometresinde bulunan Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde oldu.

Nusaybin istikameti yönlü Vakas Söğütçü yönetimindeki tır, Cizre girişi Mehmetçik Çeşmesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Devrilen araçta bulunan sürücü Söğütçü hafif şekilde yaralandı.

Oluşan kazadan sonra olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.