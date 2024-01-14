TIR’a çarpan araç hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce’de, Bolu istikametine seyir halinde olan Barış D. idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikamette bulunan Fatih P. idaresindeki TIR’a arkadan çarparak savruldu.
Savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi.
İhbarı üzerine olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Barış D. ve yolcu konumundaki Yavuz Selim Aşıkoğlu’nu kurtardı.
Barış D., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yolcu Yavuz Selim Aşıkoğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Aşıkoğlu’nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Kaza sebebi ile tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.