Tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kızılağaç-Bodrum yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Kızılağaç Deve Güreşi Alanı’ndan ilçe merkezi istikametine giden Hüseyin Altunkaya yönetimindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı istikametten gelen hafriyat tırına çarptı.

Çarpışma sonucu kolu kopan Altunkaya, metrelerce ileri savrulurken, ağır şekilde yaralanan ve Bodrum'daki hastaneye sevk edilen Hüseyin Altunkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.