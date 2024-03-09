Tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet sürücüsü tıra çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kızılağaç-Bodrum yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Kızılağaç Deve Güreşi Alanı’ndan ilçe merkezi istikametine giden Hüseyin Altunkaya yönetimindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı istikametten gelen hafriyat tırına çarptı.

Çarpışma sonucu kolu kopan Altunkaya, metrelerce ileri savrulurken, ağır şekilde yaralanan ve Bodrum'daki hastaneye sevk edilen Hüseyin Altunkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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