Tırda 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi

Kaynak: İHA
Tırda 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildiği açıklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine bir tır durduruldu. Ardından emniyet müdürlüğü bahçesine götürülen tırda arama yapıldı. Aramada koliler içerisinde 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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