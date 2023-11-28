TIR’ın altına giren minibüs sürücüsü öldü

Kahramanmaraş’ta bir minibüs kontrol altından çıkarak TIR'ın altına girdi. Yaşanan kazada minibüs sürücüsü İsa Ejderha hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
TIR’ın altına giren minibüs sürücüsü öldü

saat 19.30 sıralarında Arsan Kavşağı yakınlarındaki servis yolunda meydana gelen kazada, İsa Ejderha yönetimindeki 46 AFF 218 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hurda demir yüklü 47 AAS 465 plakalı TIR’a çarptı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çarpışmanın şiddetiyle TIR’ın altına giren minibüsün sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaza haberini aldıktan sonra olay yerine gelen TIR sürücüsü M.K. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FRENE DAHİ BASMADI

Kazayla ilgili inceleme yapılırken, görgü tanığı Mahmut Şimşek, polislere kazanın nasıl olduğunu anlattı. Minibüsün çok hızlı olduğunu öne süren Şimşek, “Normal seyir halinde gelirken hızlı bir şekilde geliyor, frene bile basmadan TIR’ın altına girdi. Frene dahi basmadı, direkt çarptı” dedi.

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