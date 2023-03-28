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TIR'ın altında can pazarı

Tekirdağ Çorlu’da TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı 100 metre arayla iki ayrı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yaralı yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:26
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TIR'ın altında can pazarı

TIR'ın altında can pazarı
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İHA'nın haberine göre, kaza, Silahtarağa Mahallesi Çevreyolu üzeri Mühendislik Fakültesi mevkiinde meydana geldi. 

Ergene istikametine seyreden bir TIR, kamyona arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyrederken kaza nedeniyle yavaşlayan TIR'ın altına otomobil girdi.

İki ayrı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan Ezgi Y. ve Engin Y. itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak kurtarıldı. 

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları, hüngür hüngür ağlayarak birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.

 

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