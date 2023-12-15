TIR'ın önüne düşüp, altında kalarak öldü

Kaynak: Haber Merkezi
TIR'ın önüne düşüp, altında kalarak öldü
Bursa'da boş arsada yürürken fenalaşan Nebiye Avcı (64), hareket halindeki TIR'ın önüne düşüp altında kalarak öldü.

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada meydana gelen olayda, Market alışverişi yaptıktan sonra evine gitmekte olan Nebiye Avcı, iddiaya göre, fenalaşarak hareket etmeye hazırlanan park halindeki 16 CDL 65 plakalı TIR'ın önüne düştü.

TIR SÜRÜCÜSÜ KADININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kadını fark etmeyen TIR'ın sürücüsü, C.Y., Avcı'nın üzerinden geçti. TIR'ın sarsılması üzerine durumu fark eden C.Y., araçtan indiğinde Nebiye Avcı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis ekipleri ise TIR sürücüsünü gözaltına aldı. Nebiye Avcı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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