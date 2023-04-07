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TIR'ın sürücüsü yanarak can verdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde TIR'nın hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.  Araç bir anda alev topuna döndü. TIR'dan çıkamayan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:08
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TIR'ın sürücüsü yanarak can verdi

TIR'ın sürücüsü yanarak can verdi
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İHA'nın haberine göre, kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Yenice Mahallesi D-650 karayolu geçişinde meydana geldi. Sakarya istikametinden Bilecik istikametine seyir halinde olan 07 V 2359 dorse plakalı TIR'ın sürücüsü aracının hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere ve trafik levhalarına çarpan TIR bir anda yanmaya başladı.

Çekici kısmında bulunan radyatör ve motor parçaları yaklaşık 50 metre uzağa fırladı. Alev topuna dönen TIR'da sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sakarya-Bilecik karayolunda trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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