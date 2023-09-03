Tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Hasan G'nin (61) kullandığı 24 DA 472 plakalı traktör, Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi kavşağı mevkiinde aynı istikamette ilerleyen Ali Rıza H. idaresindeki 88 AA 187 İran plakalı tırın çarpmasıyla devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan her iki sürücünün yanı sıra traktördeki yolcu Canan G'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hasan ve Canan G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.