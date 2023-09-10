Metrelerce sürüklenen çocuk bebek arabası sayesinde hayata tutundu

Van'da kontrolden çıkan araç, bebek arabalı iki kadına çarptı. Çocuk bebek arabası sayesinde hayatta kalırken kadınlardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Metrelerce sürüklenen çocuk bebek arabası sayesinde hayata tutundu

Van’ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan araç, o sırada kaldırımda yürüyen bebek arabalı kadınlara çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İskele Caddesi meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kadına ve bebek arabasına, hafif ticari araç çarptı. Kadınlar ile bebek arabası çarpmanın etkisiyle havaya savruldu. Feci kazada yaralanan kadınlar ile bebek olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan kadınlardan birinin ayağından ağır yaralandığı, diğer kadın ve bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"ÇOCUĞU HAYATTA TUTAN BEBEK ARABASIYDI"

Kazayı gören esnaf Metin Elaslan, içeride müşterisiyle ilgilenirken fren sesiyle dışarı çıktığını belirtti. Fren sesiyle çarpma anı arasında saniyeler olduğunu ifade eden Elaslan, “Polislerin burada olması iyi oldu. Ambulansın erken gelmesini sağladılar. İki kadın ve çocuk vardı. Çocuğu hayatta tutan ise bebek arabasıydı. Bebek arabası olmamış olsaydı, çocuk hayatta olmayabilirdi. Fren sesiyle dışarı çıktığımda çarpışmayı birebir gördüm. Çarpmayla birlikte kadın yaklaşık 10 metre uzaklaştı. Çok üzücü bir olaydı. Kadınlardan biri ayağından kötü şekilde yaralandı. Bebeğin ve hamile olduğunu öğrendiğimiz kadının durumu iyiymiş. Cinayet sadece silahla veya bıçakla olmuyor. Cinayet böyle insanların trafiğe çıkmasıyla da oluyor” dedi.

İlgili Haberler
Tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Yola kaçan topun peşinden gitti. Yolcu otobüsünün çarpmasıyla canından oldu
Karşıdan karşıya geçerken önce kamyon sonra da otobüs çarpması sonucu hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Sulama kanalında ceset bulundu Güncel
Sulama kanalında ceset bulundu
Antalya’da motosiklet faciası: 2 genç kız hayatını kaybetti Güncel
Antalya’da motosiklet faciası: 2 genç kız hayatını kaybetti
Josef De Souza'dan flaş karar Spor
Josef De Souza'dan flaş karar
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi Spor
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi
İstanbul metrosunda bir genç medeniyetten uzak canlıya unutamayacağı bir ders verdi Güncel
İstanbul metrosunda bir genç medeniyetten uzak canlıya unutamayacağı bir ders verdi
‘Bir öğrencinin 100 TL'ye yakın masrafı olacak. Bu paraları veremeyen velilerin çocukları aç kalacak’ Ekonomi
‘Bir öğrencinin 100 TL'ye yakın masrafı olacak. Bu paraları veremeyen velilerin çocukları aç kalacak’