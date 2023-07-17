Tırla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tırla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan - Ahlat kara yolunun Tatvan ilçe çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 EEG 29 plakalı tır, Tatvan’dan Ahlat istikametine doğru giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAK 205 plakalı FIAT Doblo marka kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 76 AAK 205 plakalı araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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