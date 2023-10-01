Tırla otomobilin çarpıştı. Polis ve eşi hayatını kaybetti

Nevşehir'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan polis ve eşi, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Tırla otomobilin çarpıştı. Polis ve eşi hayatını kaybetti

Gülşehir yolunda patates depolarının bulunduğu alana dönmekte olan tıra arkadan gelen otomobil çarptı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 yaralı Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak kurtarıldı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ertuğrul D. (53) ile eşi Misket D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ertuğrul D.'nin polis memuru olduğu ve Kırşehir'de görev yaptığı öğrenildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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