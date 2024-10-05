TIR'lar alev topuna döndü

Kaynak: İHA
TIR'lar alev topuna döndü

Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'nda çarpışan iki TIR alev topuna döndü. Sürücülerin ağır yaralandığı kazada iki TIR'da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Korkunç kaza, Anadolu Otoyolu Erenler gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan Mehmet Akif Ç. (22) kontrolündeki 41 AOF 558 plakalı TIR'a, aynı istikamete ilerlemekte olan Remzi Y. (60) idaresindeki 57 DS 350 plakalı TIR çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki TIR'da alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'lar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada ağır yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca çalışmalara CAK ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri de destek verdi.

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Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlandı. Akıcı yoğunluğun oluştuğu bölgede, hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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