Tırnağınızdaki beyaz lekeler tehlikeli hastalığın habercisi. Vakit kaybetmeden harekete geçin

Posta’da yer alan habere göre; Genellikle tırnaktaki beyaz lekelerin vitamin eksikliğinden kaynaklı olduğu herkese bilinir. Ancak durum yalnızca bundan ibaret olmadığı bildirildi. Mantar enfeksiyonu dâhil pek çok neden tırnaklarda beyaz lekeye neden olabileceği ifade edildi.

SEDEF VE EGZAMA

Sedef hastalığı ve egzama, cildinizin yanı sıra tırnaklarda da ortaya çıkarak tırnaklarda beyazlıklara ne olabileceğinin altı çizildi.

Tırnakta sedef hastalığı, tırnakta çukurlaşma, çıkıntılar, kalınlaşma ve renk değişikliği de yapabiliyor. Egzama ise, tırnaklarda renk solması, çıkıntılar, kalınlaşma ve çukurlaşma gibi belirtilere neden olduğu bildirildi.

KALICI BEYAZ LEKELER CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ

Tırnağınızda ara sıra görülen ve sonrasında kaybolan beyaz lekeler çok tehlikeli olmadığı ifade edildi. Ancak tırnağınızdan asla geçmeyen beyaz lekeler ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Tırnaklarda kalıcı beyaz noktalar veya lekeler karaciğer hastalığı, gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olabiliyor.

TIRNAKLARIN DARBE ALMASI

Tırnak yeme alışkanlığınız varsa ya da manikür pedikür gibi işlemleri çok sık yaptırıyorsanız tırnağınızda beyaz lekeler oluşabilir.

Ayrıca tırnaklarınızı bir yere çarptığınızda yani tırnaklarınız darbe aldığında da bu sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dar ayakkabı giyme de tırnaktaki beyaz lekelerin bir neden olabileceğinin altı çizildi.

OTOİMMUN RAHATSIZLIKLAR

Tırnaklarınızda beyaz noktalar fark etmeye başladıysanız, otoimmün bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu durum vücudun bağışıklık sisteminin vücuttaki sağlıklı hücrelere ve dokulara saldırmasına neden olur.

MANTAR ENFEKSİYONU

Tırnaktaki beyaz lekelerin ya da çizgilerin bir nedeni mantar enfeksiyonu. Tırnakta mantar enfeksiyonu çevreden gelen mikropların, mantarların tırnaktaki keratin tabakaları arasından içeri girmesiyle ortaya çıkıyor. Tırnakların sararması, kalınlaşması, tırnak uçlarının beyaz şekilde uzaması tırnak mantarının diğer belirtileri.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, akne tedavisinde retinoidler, tansiyon ilaçları ve bazı antibiyotikler tırnak plağına zarar vererek tırnakta beyaz leke ve çizgilere neden olabiliyor. Tırnağınızda geçmeyen lekeler varsa mutlaka bir uzmana danışın.

TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELER NASIL GEÇER?

Tırnaklarınızda beyaz lekeleri fark etmeye başladığınız anda hemen bir uzmana danışmanızda fayda var.