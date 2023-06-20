Tırnak kozmetikleri hakkında 5 önemli bilgi. Sağlığı tehlikeye atan detaylar ortaya çıktı

CNN Türk’te yer alan habere göre; Bakımlı ellere ve güzel görünümlü tırnaklara sahip olmak isteyen ve zaman kaybetmek istemeyen kadınlar tarafından sıkça tercih edilen tırnak kozmetikleri, talebin artmasıyla birlikte sıkça tercih edildiği biliniyor.

Jel tırnak, kalıcı oje ve protez tırnak gibi uygulamalar güzel görünümlü tırnakları elde etmeyi kolaylaştırsa da beraberinde bazı sorunları da getirdiğinin altı çizildi.

Giderek yaygınlaşan uygulamalar neticesinde, tırnak kozmetiklerine bağlı sorunlar nedeniyle dermatoloğa başvuran hasta sayısında ciddi bir artış gözlenmediği bildirildi.

Tırnak kozmetikleri sağlık açısından zararsızdır, ancak bazı önlemler almak da fayda olduğu vurguladı.

Uz. Dr. Güldehan Atış, tırnak kozmetikleri hakkında bilgi verdi.

1. Enfeksiyon riskini azaltmak hem de kişiden kişiye kan yoluyla bulaşabilecek enfeksiyonların kontrolü için önemli olduğu bildirildi.

2. Manikür işlemi esnasında tırnağın kütikül denilen kısmının derin bir şekilde kesilmesi enfeksiyonlara ve tırnakta şekil bozukluklarına yol açabilmektedir. İşlem esnasında mümkünse kütikül korunmalıdır.

3. Tırnaklar uygun teknikle kesilmelidir. Uygun olmayan şeklide kesilen tırnaklar, batık tırnağa yol açabilmektedir.

4. Jel tırnak, kalıcı oje gibi uygulamalar, sürekli değil, aralıklı olarak uygulanmalıdır. Uzun süre tırnak üzerinde baskı oluşturan yöntemler, tırnak plağında incelme, sararma, kırılma ve şekil bozukluklarına yol açabilmektedir.

5. Özellikle jel tırnak uygulamalarında, kullanılan UV lambaları, dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konudur. UV deri kanserleri için bilinen bir risk faktörüdür.