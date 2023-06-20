Tırnak kozmetikleri hakkında 5 önemli bilgi. Sağlığı tehlikeye atan detaylar ortaya çıktı

Sağlığı tehlikeye atan bilgileri duyurarak Uz. Dr. Güldehan Atış, tırnak kozmetikleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tırnak kozmetikleri hakkında 5 önemli bilgi. Sağlığı tehlikeye atan detaylar ortaya çıktı

CNN Türk’te yer alan habere göre; Bakımlı ellere ve güzel görünümlü tırnaklara sahip olmak isteyen ve zaman kaybetmek istemeyen kadınlar tarafından sıkça tercih edilen tırnak kozmetikleri, talebin artmasıyla birlikte sıkça tercih edildiği biliniyor.

Jel tırnak, kalıcı oje ve protez tırnak gibi uygulamalar güzel görünümlü tırnakları elde etmeyi kolaylaştırsa da beraberinde bazı sorunları da getirdiğinin altı çizildi.

Giderek yaygınlaşan uygulamalar neticesinde, tırnak kozmetiklerine bağlı sorunlar nedeniyle dermatoloğa başvuran hasta sayısında ciddi bir artış gözlenmediği bildirildi.

Tırnak kozmetikleri sağlık açısından zararsızdır, ancak bazı önlemler almak da fayda olduğu vurguladı.

Uz. Dr. Güldehan Atış, tırnak kozmetikleri hakkında bilgi verdi.

1. Enfeksiyon riskini azaltmak hem de kişiden kişiye kan yoluyla bulaşabilecek enfeksiyonların kontrolü için önemli olduğu bildirildi.

2. Manikür işlemi esnasında tırnağın kütikül denilen kısmının derin bir şekilde kesilmesi enfeksiyonlara ve tırnakta şekil bozukluklarına yol açabilmektedir. İşlem esnasında mümkünse kütikül korunmalıdır.

3. Tırnaklar uygun teknikle kesilmelidir. Uygun olmayan şeklide kesilen tırnaklar, batık tırnağa yol açabilmektedir.

4. Jel tırnak, kalıcı oje gibi uygulamalar, sürekli değil, aralıklı olarak uygulanmalıdır. Uzun süre tırnak üzerinde baskı oluşturan yöntemler, tırnak plağında incelme, sararma, kırılma ve şekil bozukluklarına yol açabilmektedir.

5. Özellikle jel tırnak uygulamalarında, kullanılan UV lambaları, dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konudur. UV deri kanserleri için bilinen bir risk faktörüdür.

Öne Çıkanlar
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Son Haberler
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak Güncel
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti Güncel
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı Güncel
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı Dünya
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte Güncel
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı Spor
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı