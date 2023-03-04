3 günde son verin. Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem

İnsanlar sağlık sorunlarına doğal çözümler önermeye devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan tırmak mantarına 3 günde son verecek doğal yöntem dikkat çekti. Sarımsakın tırnak mantarına iyi gelmesi dikkat çekti.

Sarımsakla, tırnak mantarı nasıl geçer evde ne yapabilirim diyorsanız öncelikle derinlemesine yenilenmeyi sağlamalısınız.

Enfeksiyon denildiğinde ilk akla gelen doğal savaşçı hiç kuşkusuz sarımsaktır. Sarımsağın içerisinde bulunan bileşenler, tırnağı temizleyerek yüzeyinin daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Enfeksiyon belirtilerini ortadan kaldırır.

NASIL HAZIRLANIR?

Sarımsağın iyileştirici gücünden faydalanmak için; sarımsağı ince ince doğrayın veya ezin. Ardından hazırladığınız sarımsağı tırnağınıza uygulayın ve bölgeyi bandajla sarın. Bu şekilde en az 45 dakika bekleyin. Son olarak bölgeyi ılık su ile temizleyin. Bu yöntemi tırnağınız tamamen iyileşene kadar her gün uygulayabilirsiniz.

Tırnak mantarından kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve elma sirkesidir. Yani şu an mutfağınızda bulunan şeylerle bu can sıkıcı problemden kolayca kurtulabilirsiniz. İşte tarif: Elma Sirkesi Malzemeler 4 – 5 yemek kaşığı karbonat 1 bardan elma sirkesi Su Kâğıt havlu Hazırlanışı ve Uygulanışı Ayaklarınızı sokabileceğiniz kadar suyun içerisine elma sirkesi ve karbonatı ekleyin. 15 dakika boyunca bekletin ve ardından kâğıt havlu ile kurulayın. Günde 2 kere tekrarlamanız halinde sirke mantarı yok edecek, karbonat ise başka bölgelere tutunmasını ve yayılmasını engelleyecektir.

TIRNAK MANTARI NEDEN OLUR?

Tırnak mantarı nasıl geçer kesin çözüm arıyorum diyorsanız aslında öncelikle kaynaktaki nedeni bulmanız gerekir. Böylece sorunu kökten çözmek için en doğru yöntemleri deneyebilirsiniz. Tırnak mantarı; küf mantarı, dermatofitler ve maya gibi mikroskopik organizmaların aşırı büyümesi sonucunda oluşur. Bu mantarlar vücudumuza çoğaldığı zaman enfeksiyona sebep olurlar. Tırnak mantarları genellikle ılık ve nemli ortamlarda yaşarlar. Bu nedenle yüzme havuzları ve duşlar gibi alanlardan bulaşma ihtimali yüksektir. Tırnak mantarı 60 yaş üstü bireylerde daha sık görülür. Bunun sebebi yaş ilerledikçe tırnakların daha kuru ve kırılgan olmasıdır.

Tırnak mantarının oluşmasına zemin hazırlayan faktörler:

Bağışıklık sisteminin zayıf olması Kötü kan dolaşımı Şeker, sedef ve preriferik arter hastalığı Sentetik çoraplar Ayakların uzun süre terli çorap veya ayakkabı içine kalması Ayağa uygun olmayan ayakkabılar Ayakkabıların paylaşılması Cilt yaralanmaları Havuz, spor salonu ve duş gibi ılık ve nemli olan ortak alanlar

TIRNAK MANTARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tırnak mantarı sorununun belirtileri:

El ve/veya ayak tırnağında beyaz/sarı renkte çizgiler Tırnakta kalınlaşma Tırnağın şekline bozulma Tırnak renginin koyulaşması Tırnakta kuruluk ve matlaşma

Kolay kırılma Tırnaktan kötü koku gelmesi