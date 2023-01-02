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Bir ilde mantar kabusu. Aralarında oyuncu da var

Bursa’da mantardan 15 kişi zehirlendi. Aralarında oyuncu Burak Bozdağ’da vardı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 13:41
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Bursa'da mantar faciası. 15 kişi zehirlendi

Bir ilde mantar kabusu. Aralarında oyuncu da var
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Bursa’da ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan ayrıca senaristlik de icra eden 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti.

Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı.

Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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