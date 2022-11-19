﻿Tırnaklar neden çabuk kırılır? Tırnakları güçlendirmenin yolları

Tırnak kırılması özellikle kadınların korkulu rüyası olduğu biliniyor. Ayrıca tırnak kırılmasının görüntü açısından da rahatsız edeceği vurgulandı. Tırnakların kırılması, çizilmesi, renk değiştirmesi vücutta bazı eksiklikler olduğunun göstergesidir. Bazı durumlarda temizlik ürünleri de buna etken olabilir.

TIRNAKLARI GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

-Vitamin takviyesi

Protein tırnakların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Biyotin takviyesi de tırnakları güçlendirir.

-Manikür yaptırın

Tırnaklarınız kırılıyorsa, onları kısa tutun ve düzenli aralıklarla manikür yaptırın. Tırnaklarınızı törpülemek tırnak sağlığınıza iyi gelecektir.

-Tırnak yeme alışkanlığınız varsa bırakın

Parmaklarınızı ağzınızdan uzak tutun. Tırnaklarınızı yeme eğilimindeyseniz, gün boyu kirli tırnakları yememek için onları kısa tutun.

-Ellerinizi nemlendirin

Gece yatmadan önce el kremi uygulayın. Gün boyunca, suya veya el dezenfektanına maruz kalma arasında nemlendirin.

-Ojeye ara verin

Tırnaklara sürülen ojeleri çıkarmak, tırnaklara zarar verir. Bu yüzden sadece şeffaf cila kullanabilirsiniz.

TIRNAK KIRILMASININ SEBEPLERİ

-Tırnak uzatmak ve kozmetikler

Tırnaklarını uzatırsanız ve tırnak kozmetikleri kullanırsanız tırnaklarınız daha kırılgam ve kuru olur.

-Kemoterapi

Kanser hastaları kemoterapi gördüğü için tırnaklar daha kırılgan ve kuru olur. Bunun için doktordan tavsiye alınabilir.

-El yıkama

Sık sık el yıkamak sizi hastalıklardan koruyabilir ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Ancak tırnaklarınızda daha hızlı su kaybına yol açar. Böylelikle tırnaklar daha kırılgan ve kuru olur.

-Yaşlanma

Bu konu ile ilgili açıklama yapan bir dermolog, “Yaşlandıkça tırnaklarımız daha yavaş uzar. Uzaması daha uzun sürdüğü için tırnak kuru havaya, suya ve dezenfektanlara daha fazla maruz kalıyor” dedi.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİDİLMELİ?

-Tırnak plağında oluk açılması veya ayrılması.

-Tırnağınızın etrafındaki deri kıvrımlarında kızarıklık, şişme veya ağrı

-Mantar enfeksiyonları

-Beslenme eksiklikleri

-Sedef hastalığı

-Tiroid bozuklukları