Titanik’in neden dört bacası vardı? Ekşisözlük’te açıklandı

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda 1912’de batan Titanik’in neden dört bacası olduğu, duman çıkmayan dördüncü bacanın neden yapıldığı merak konusu oldu.

Ekşişeyler.com’da yer alan habere göre, Titanic gemisindeki dördüncü baca, aynı aileden gelen olympic (ya da britannic) sınıfı gemilere bir denge ve zarafet duygusu sağlaması nedeniyle eklenmişti.

Normalde gemilerin kazanlarını havalandırmak için ilk üç bacaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dördüncüsü baca ise, estetik nedenlerle eklenmiş, mutfakların ve diğer bazı iç mekanların havalandırması sağlanmıştır.

Yararsız değildi, ama duman püskürtmüyordu ve aynı şey daha küçük bir havalandırma ile de başarılabilirdi. ancak gemi dört bacayla çok daha güçlü, güzel ve estetik görünüyordu. bu yüzden dördüncüsü de yerleştirilmiştir.