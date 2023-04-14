TKP seçime yeni logosuyla girecek

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine yeni logosu ile gireceği duyuruldu.
TKP'nin logosunda orak-çekiç sembolünün yer aldığı, kırmızı olan zeminin renginin beyaz yapılması dikkat çekti.
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) açıklamasında, “Türkiye Komünist Partisi seçimlere yeni logosuyla girecektir. Partimizle ilgili haberlerdeki logo kullanımında seçim pusulasında yer alacak yeni logomuzu kullanmaya özen göstermenizi rica eder, iyi çalışmalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.