TKYD'den halka arzın getirdiği avantajlar semineri

22 Şubat'ta "Halka Arz Süreçlerinde Şirketlerin Kurumsal Yönetim Hazırlığı" eğitimi gerçekleştirilecek. Eğitimde, halka arzın faydaları, halka arz sürecinde yatırımcılar ve düzenleyici otoriteler ile ilişkiler konuları ele alınacak.

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde bilinmesi, gelişmesi ve en iyi uygulamalarla yaşama geçirilmesi vizyonuyla 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyete başlayan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2005 yılından beri kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 2022 yılından itibaren TKYD Enstitü bünyesinde eğitimler devam edecek.

22 Şubat tarihinde 10.00-13.00 saatleri arasında zoom üzerinden online yapılacak eğitimin konuşmacıları Okat Law Partner Özge Okat ve Smart Güneş Teknolojileri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve ANKA BYD (Anka Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi) Kurucusu Dr. Meliha Seyhan.

Halka arz sürecinde olan şirketlerin üst yönetimi, yatırımcı ilişkileri bölümü çalışanları eğitime katılabilir.

Eğitim içeriğinde; Halka arzın avantajları, halka arz süreci: halka arza hazırlık aşaması, şirket içi organizasyon, yönetim kurulu yapılandırması, paydaşlar ile iletişim, kamuyu aydınlatma, ilişkili taraf işlemlerinin incelenmesi, halka arz sürecinde: yatırımcılar ve düzenleyici otoriteler ile ilk temas, borsada işlem gören şirketlerin sorumlulukları, SPK denetimi, hisse değerini etkileyen tüm konuların SPK'ya bildirilmesi ve daha birçok önemli konu yer alacak.