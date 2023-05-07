TMMOB Maden Mühendisleri Odası raporu: Yeni bir afet modeli gerekiyor

Arama-kurtarma çalışmalarının ve sonrasında yapılan eksikliklere dikkat çekilen raporda, hatalardan ders çıkarılması gerektiği belirtildi.

BirGün’den Öncü Durmuş’un haberine göre, raporda, “Bu durumun önemli nedenlerinden biri geçmişin Sivil Savunma organizasyonunun deneyimli kadrolarının etkisiz görevlere getirilmiş olması, yerine yandaş kadroların göreve başlatılmış olmasıdır” denildi.

Raporun sonuç ve öneriler kısmında şu ifadeler yer aldı:

Bir deprem coğrafyasında konumlanan ülkemizde depremler hep olacaktır. Bu nedenle, afetlerin tüm aşamalarının planlandığı, görev ve sorumlulukların net olarak belirtildiği, yeni bir afet üst örgütlenmesine ihtiyaç olduğu aşikardır. Merkezi idarenin, mahalli idarelerin, TSK’nin, madencilerin, Kızılay’ın, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin yer alacağı; görevlendirilen meslek gruplarının açık net olarak belirtileceği kağıt üstünde kalmayan uygulamalara sahip olacak yeni bir Afet Üst Örgütlenme Modeli’nin hayata geçirilmesi zorunludur.