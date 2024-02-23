TMSF bir şirketi daha satıyor

Kaynak: Haber Merkezi
TMSF bir şirketi daha satıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adularya Menkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF'den satış kararı...Kayyım atanan bir şirket daha satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'ye ait taşıtlardan oluşturulan Adularya Menkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'ye ait 22 adet ve Adularya Doğalgaz İthalat ve İhracat Toptan Satış AŞ'ye ait 1 adet taşıt olmak üzere toplam 23 taşıttan oluşan Ticari ve İktisadi Bütünlüğün ihalesi için öngörülen muhammen bedel 7.06 milyon TL olarak belirlendi.

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