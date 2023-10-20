TMSF iki dev markayı satıyor

TMSF, Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığını açıkladı.

TMSF iki dev markayı satıyor

TMSF'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, "Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ"ye ait Nakpilsa işletmesine özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan ve satışına karar verilen "Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek" denildi.

MUHAMMEN BEDELİ 1,8 MİLYAR TL
Açıklamada, "Muhammen bedeli 1,8 milyar lira olarak belirlenen ihalelerde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 180 milyon lira teminat yatırılması ve 28 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor" diye belirtildi

İHALE, 29 KASIM'DA İhale, 29 Kasım'da saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek

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