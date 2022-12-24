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TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı

FETÖ'yle iltisakları sebebiyle yönetimleri TMSF'ye devredilen iki şirket daha satışa çıkarıldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:42
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TMSF Üç Altın Tekstil ve Akasya Alçı Fabrikası’nı satışa çıkardı

TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) FETÖ terör örgütüyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kayyum olarak atandıkları iki şirketi daha satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarda, Üç Altın Tekstil ve Akasya Alçı Fabrikası’nın satılacağı duyuruldu.

28 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirlenen Üç Altın Tekstil, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle icra, haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satılacak.

18 Ocak 2023 günü yapılacak ihale için 17 Ocak’a kadar teklif verilebileceği açıklandı.

Öte yandan 88 milyon 550 bin TL muhammen bedel belirlenen Akasya Alçı Fabrikası da aynı şekilde kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkarıldı.

25 Ocak’ta yapılacak ihaleye son teklif 24 Ocak’ta verilebilecek.

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