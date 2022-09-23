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Kapanan şirket sayısında büyük artış. Geçen yıla göre yüzde 70 artış yaşandı

TOBB verilerine göre, Ağustos ayında bin 784 şirket daha kapandı ve yılın ilk sekiz ayında kapanan toplam şirket sayısı 13 bin 798’e yükseldi. Geçen yıla göre kapanın şirket sayısında yüzde 70 artış yaşandı

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:03
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TOBB açıkladı kapanan şirket sayısında büyük artış. Geçen yıla göre yüzde 70 artış yaşandı

Kapanan şirket sayısında büyük artış. Geçen yıla göre yüzde 70 artış yaşandı
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TOBB verilerine göre, Ağustos ayında bin 784 şirket daha kapandı ve yılın ilk sekiz ayında kapanan toplam şirket sayısı 13 bin 798’e yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Ağustos’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2022’nin ilk sekiz ayında, 2021’in ilk sekiz ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 70,2 artmış oldu.

Buna göre, Ağustos ayında bin 784 şirket kapandı ve yılın ilk sekiz ayında kapanan toplam şirket sayısı 13 bin 798’e yükseldi.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,7 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,6 azaldı.

Yıllık bazda bakıldığında ise, Ağustos 2022’de kapanan şirket sayısı 2021’in aynı ayına göre yüzde 29, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,6 oranında artarken; kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 37,7 azaldı.

2022’nin ilk sekiz ayında ise, 2021’in ilk sekiz ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 70,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 39 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,1 yükseldi.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

TOBB verilerine göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,2 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38 oranında arttı.

Ağustos 2022’de, Ağustos 2021’e göre kurulan şirket sayısı ise yüzde 38,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 96,9 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 oranında arttı.

Yılın ilk 8 ayında, 2021’in ilk sekiz ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,3 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,4 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 7,5 azaldı.

Buna göre, ağustosta 12 bin 382 şirket kuruldu ve yılın ilk sekiz ayında toplam 87 bin 755 şirket kurulmuş oldu.

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Bu arada, Ağustos 2022’de şirket ve kooperatiflerin 4 bin 257’si ticaret, bin 824’ü imalat ve bin 436’sı inşaat sektöründe kuruldu.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 881’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 540’ı inşaat, 215’i imalat sektöründe yer aldı.

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