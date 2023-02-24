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Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Hem kapanan hem de kurulan şirket sayısı azaldı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:17
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TOBB açıkladı. Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
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Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalarak 14 bin 240'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 65,7 azalışla 1566 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 5,3 azalarak 15 bin 34'ten 14 bin 240'a düştü. Kapanan şirket sayısı da yüzde 65,7 gerileyerek 1566 oldu. Aralık 2022'de kapanan şirket sayısı 4 bin 569 olarak kaydedilmişti.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 24,9, kapanan şirket sayısında yüzde 52,6 artış oldu

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