TOGG otomobile kardeş geliyor

TOGG, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yenilikçi yüzü olarak, elektrikli araç modeli T10F ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Gemlik'te bulunan üretim tesislerinde yoğun bir çalışma temposuyla devam eden ekip, yerli ve milli kaynakları kullanarak otomobil üretiminde yeni bir sayfa açıyor. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BUSİAD) yönetim kuruluna verdiği açıklamalarında, T10F modelinin özelliklerini ve şirketin vizyonunu paylaştı.

"Otomobilden fazlası" anlayışıyla hareket eden TOGG, teknoloji odaklı bir yaklaşımla mobilite alanında iddialı adımlar atıyor ve "Yeniliğe Yolculuk" mottosuyla ilerliyor. Şirketin hissedar yapısı, sürdürülebilir bir ekosistem oluştururken, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamının şirket bünyesinde kalması, yerli üretimin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

TOGG'un T10F modeli için sürdürülen çalışmalar, sektördeki heyecanı artırırken, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar'ın Karakaş'a sunduğu Derviş Fincan Seti hediyesi, bu anlamlı ziyaretin hatırası olarak kaldı. Ayrıca, BUSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, TOGG TX10 modelini deneyimleme şansını elde etti.