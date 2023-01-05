5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 

Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 

Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi onucu anne ile kızı hayatını kaybederken, aynı aileden üç kişi de yaralandı

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:51
Takip Et

Tokat Almus'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu anne ile kızı hayatını kaybetti

Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
+
Aa
-

Tokat'ın Almus ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu Hüsne Aksoy (82) ve kızı Gülümser Aksoy (50) hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Almus ilçesi Sahil köyü mevkisinde yaşandı. İlçeye bağlı Arısu köyünden Almus Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıkan Süleyman Aksoy (65) yönetimindeki 60 SC 167 plakalı hafif ticari araç, Sahil köyü yakınlarında yolun buzlu olmasından dolayı virajı alamayarak sağ taraftaki menfeze düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde bulunanlardan Hüsne Aksoy ve kızı Gülümser Aksoy olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Süleyman Aksoy ile Sultan Aksoy (62) ve Elmas Aksoy (77) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Hüsne ve Gülümser Aksoy'un cansız bedenleri ise otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan da kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
5
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.